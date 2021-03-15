Ярмоленко відновився після травми: що відомо

Деталі

Через ушкодження гравець, який увійшов до розширеного списку Андрія Шевченка, пропустив п’ять останніх матчів "Молотобійців" в Англійській Прем’єр-лізі.

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Примітно, що українець пошкодив зв'язки коліна ще у лютому. До цього вінгер провів 21 матч за "Вест Хем" у всіх турнірах, в яких відзначився 3 голами та ще віддав 4 результативні передачі.

Доповнення

"Вест Хем" із 48 очками займає 5-тий рядок турнірної таблиці.