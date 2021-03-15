Ярмоленко відновився після травми: що відомо
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Офіційний сайт "Вест Хему" атакувального півзахисника національної збірної України Андрія Ярмоленка повідомив, що український футболіст повернувся до тренувань після травми, передає УНН з посиланням на сайт "молотобійців".
Деталі
Через ушкодження гравець, який увійшов до розширеного списку Андрія Шевченка, пропустив п’ять останніх матчів "Молотобійців" в Англійській Прем’єр-лізі.
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Примітно, що українець пошкодив зв'язки коліна ще у лютому. До цього вінгер провів 21 матч за "Вест Хем" у всіх турнірах, в яких відзначився 3 голами та ще віддав 4 результативні передачі.
Доповнення
"Вест Хем" із 48 очками займає 5-тий рядок турнірної таблиці.