Ярмоленко восстановился после травмы: что известно
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Официальный сайт "Вест Хэма" атакующего полузащитника национальной сборной Украины Андрея Ярмоленко сообщил, что украинский футболист вернулся к тренировкам после травмы, передает УНН со ссылкой на сайт "молотобойцев".
Детали
Из-за повреждения игрок, который вошел в расширенный список Андрея Шевченко, пропустил пять последних матчей "молотобойцев" в Английской Премьер-лиге.
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Примечательно, что украинец повредил связки колена еще в феврале. К этому вингер провел 21 матч за "Вест Хэм" во всех турнирах, в которых отличился 3 голами и еще отдал 4 результативные передачи.
Дополнение
"Вест Хэм" с 48 очками занимает 5-ю строчку турнирной таблицы.