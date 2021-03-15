Ярмоленко восстановился после травмы: что известно

Детали

Из-за повреждения игрок, который вошел в расширенный список Андрея Шевченко, пропустил пять последних матчей "молотобойцев" в Английской Премьер-лиге.

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Примечательно, что украинец повредил связки колена еще в феврале. К этому вингер провел 21 матч за "Вест Хэм" во всех турнирах, в которых отличился 3 голами и еще отдал 4 результативные передачи.

Дополнение

"Вест Хэм" с 48 очками занимает 5-ю строчку турнирной таблицы.