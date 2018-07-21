Ярмоленко отметился первым результативным действием за "Вест Хэм"

Команда из АПЛ смогла организовать быстрый гол. На 6 минуте со штрафного в центре поля подачу на свободного Марко Арнаутовича прислал капитан Нобл. Австрийский бомбардир с легкостью переиграл кипера оппонентов.

Уже на заключительной минуте тайма наш Ярмоленко получил мяч на правом фланге нападения, финтом несколько расшатал визави и отдал результативный пас на Арнаутовича. Однако победу “Вест Хэму” не удалось сохранить. За “Престон” забивали Кларк и Бодин — 2:2.

Отметим, что в следующей игре 25-го июля “Вест Хэма” противостоять “Астон Вилла”.