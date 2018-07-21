Ярмоленко відзначився першою результативною дією за "Вест Хем"

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КИЇВ. 22 липня. УНН. Футболіст збірної України з футболу Андрій Ярмоленко провів другий поєдинок у футболці лондонського “Вест Хему”. На цей раз супротивником “молотобійців” став представник англійського Чемпіоншипу “Престон”, передає кореспондент УНН.

Команда з АПЛ змогла організувати швидкий гол. На 6 хвилині зі штрафного в центрі поля подачу на вільного Марко Арнаутовича надіслав капітан Нобл. Австрійський бомбардир з легкістю переграв кіпера опонентів.

Вже на заключній хвилині тайму наш Ярмоленко отримав м’яч на правому фланзі нападу, фінтом дещо розхитав візаві та віддав результативний пас на Арнаутовича. Проте перемогу “Вест Хему” не вдалося зберегти. У “Престона” забивали Кларк і Бодін — 2:2.

Зазначимо, що у наступній грі 25-го липня “Вест Хему” протистоятиме “Астон Вілла”.

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