Ярмоленко в апреле сможет вернуться на поле
Киев • УНН
КИЕВ. 2 марта. УНН. Украинский легионер "Боруссии" Дортмунд Андрей Ярмоленко анонсировал свое возвращение на поле, сообщает УНН со ссылкой на Bild и Twitter футболиста.
По информации немецкого издания, украинский футболист сможет нагружать травмированную ногу только в апреле и в ближайший месяц его присутствие на поле исключается.
Кроме того, сам футболист с помощью Twitter рассказал, что готовится к возвращению, но не указал даты.
"Я скоро вернусь", - говорится в записи игрока.
Заметим, что в конце января Ярмоленко получил повреждение сухожилия на правой ноге.
Как сообщал УНН, Ярмоленко пришлось месяц передвигаться на костылях.