Ярмоленко в квітні зможе повернутися на поле
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. Український легіонер "Борусії" Дортмунд Андрій Ярмоленко анонсував своє повернення на поле, інформує УНН з посиланням на Bild та Twitter футболіста.
За інформацією німецького видання, український футболіст зможе навантажувати травмовану ногу тільки в квітні і в найближчий місяць його присутність на полі унеможливлюється.
Окрім того, сам футболіст за допомогою Twitter розповів, що готується до повернення, але не вказав дати.
"Я скоро повернуся", - йдеться у записі гравця.
Зауважимо, що наприкінці січня Ярмоленко отримав пошкодження сухожилля на правій нозі.
Як повідомляв УНН, Ярмоленко довелося місяць пересуватися на милицях.