Ярмоленко вошел в список самых дорогих футболистов Бундеслиги
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. Специалисты авторитетного портала transfermarkt.de обновили трансферную стоимость футболистов немецкой Бундеслиги, в которой выступают два игрока национальной команды Украины, передает УНН со ссылкой на портал.
Игрок дортмундской “Боруссии” Андрей Ярмоленко имеет оценочную стоимость в 25 млн евро, как и представитель “Байера” Джонатан Та. Игроки закрывают топ-25 рейтинга — 24 и 25 позиции.
Зато представитель “Шальке” Евгений Коноплянка оценивается в 12,5 млн евро, как и Брума и Игнасио Камачо, занимая 63-65 позиции.
Примечательно, что еще один игрок от Украины Владжен Юрченко из “Байера” оценен только в 350 тысяч евро.
Добавим также, самым дорогим исполнителем чемпионата Германии остался 29-летний нападающий “Баварии” Роберт Левандовски.
Поляк с большой разницей в 15 млн евро преобладает Обамеянга с “Боруссии” Д. Тройку замыкает нападающий “СБ Лейпциг” Тимо Вернер (60).
Как сообщал УНН, Ярмоленко признан лучшим футболистом “Боруссии” в игре с “Баварией”.