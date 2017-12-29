Ярмоленко увійшов до списку найдорожчих футболістів Бундесліги
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. Фахівці авторитетного порталу transfermarkt.de оновили трансферну вартість футболістів німецької Бундесліги, в якій виступають двоє гравців національної команди України, передає УНН з посиланням на портал.
Гравець дортмундської “Борусії” Андрій Ярмоленко має оціночну вартість в 25 млн. євро, як і представник “Байєра” Джонатан Та. Гравці замкнули топ-25 рейтингу — 24 і 25 позиції.
Натомість представник “Шальке” Євген Коноплянка оцінюється в 12,5 млн. євро, як і Брума та Ігнасіо Камачо, займаючи 63–65 позиції.
Примітно, що ще один гравець від України Владжен Юрченко з “Байєра” оцінений тільки в 350 тис. євро.
Додамо також, найдорожчим виконавцем чемпіонату Німеччини залишився 29-річний нападник “Баварії” Роберт Левандовські.
Поляк із великою різницею в 15 млн. євро переважає Обамеянга з “Борусії” Д. Трійку замикає нападник “РБ Лейпциг” Тімо Вернер (60).
Як повідомляв УНН, Ярмоленка визнано найкращим футболістом “Борусії” у грі з “Баварією”.