Ярмоленко объявлен лучшим футболистом года в "Динамо"

Почти треть голосов, а именно 32 процента, набрал экс-капитан “бело-синих” Андрей Ярмоленко, который выступал за “Динамо” до конца августа, а в последние дни лета перешел в дортмундскую “Боруссию”, в составе которой дебютировал 9 сентября.

Заметим, что компанию Ярмоленко в тройке лауреатов составили Виталий Буяльский и Мбокани, которые набрали по 10 процентов голосов. Чуть меньше набрали Виктор Цыганков и Жуниор Мораес — по 9.

Напомним, что Ярмоленко сейчас выступает в дортмундской “Боруссии” и входит в число самых дорогих спортсменов Бундеслиги.