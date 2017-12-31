Ярмоленко объявлен лучшим футболистом года в "Динамо"

$41.190.15
45.550.30
ukru
Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
16:13 • 38056 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 91160 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

7 апреля, 13:40 • 108041 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
7 апреля, 12:59 • 121234 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
7 апреля, 10:30 • 141739 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
7 апреля, 08:51 • 159041 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

7 апреля, 07:24 • 122519 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 138596 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 189672 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 290825 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

−1°
3.6м/с
76%
Популярные новости

В США все больше электората республиканцев против помощи Украине - WSJ

7 апреля, 11:10 • 35213 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

7 апреля, 11:26 • 63779 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 185321 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

7 апреля, 13:18 • 40894 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

15:32 • 25630 просмотра
публикации

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 185354 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 242680 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 444317 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 397729 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 482502 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Марко Рубио

Элон Маск

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

15:32 • 25656 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

15:21 • 25616 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

7 апреля, 13:18 • 40919 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

7 апреля, 11:26 • 63805 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

7 апреля, 10:00 • 70241 просмотра
Актуальное

Фокс Ньюс

Беспилотный летательный аппарат

Truth Social

Financial Times

Туполев Ту-22М

Ярмоленко объявлен лучшим футболистом года в "Динамо"

Киев • УНН

 • 10434 просмотра

КИЕВ. 1 января. УНН. На официальном сайте киевского “Динамо” подбежало к окончанию голосование за титул лучшего игрока, который выступал за столичный клуб в 2017 году, передает УНН со ссылкой на пресс-службу “бело-синих”.

Ярмоленко объявлен лучшим футболистом года в "Динамо"

Почти треть голосов, а именно 32 процента, набрал экс-капитан “бело-синих” Андрей Ярмоленко, который выступал за “Динамо” до конца августа, а в последние дни лета перешел в дортмундскую “Боруссию”, в составе которой дебютировал 9 сентября.

Заметим, что компанию Ярмоленко в тройке лауреатов составили Виталий Буяльский и Мбокани, которые набрали по 10 процентов голосов. Чуть меньше набрали Виктор Цыганков и Жуниор Мораес — по 9.

Напомним, что Ярмоленко сейчас выступает в дортмундской “Боруссии” и входит в число самых дорогих спортсменов Бундеслиги.

 

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

спорт
Brent
$64.36
Bitcoin
$78,084.00
S&P 500
$5,049.45
Tesla
$230.38
Газ TTF
$37.00
Золото
$2,991.67
Ethereum
$1,547.97