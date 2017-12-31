Ярмоленка оголошено найкращим футболістом року в "Динамо"
Київ • УНН
КИЇВ. 1 січня. УНН. На офіційному сайті київського “Динамо” підбігло до закінчення голосування за титул найкращого гравця, який виступав за столичний клуб в 2017 році, передає УНН з посиланням на прес-службу “біло-синіх”.
Майже третину голосів, а саме 32 відсотки, набрав екс-капітан “біло-синіх” Андрій Ярмоленко, який виступав за “Динамо” до кінця серпня, а в останні дні літа перейшов до дортмундської “Борусії”, у складі якої дебютував 9 вересня.
Зауважимо, що компанію Ярмоленку в трійці лауреатів склали Віталій Буяльський та Дьємерсі Мбокані, які набрали по 10 відсотків голосів. Трохи менше набрали Віктор Циганков та Жуніор Мораес — по 9.
Нагадаємо, що Ярмоленко нині виступає в дортмундській “Борусії” і входить до числа найдорожчих спортсменів Бундесліги.