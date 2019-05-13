Яровыми зерновыми и зернобобовыми засеяно 80% площадей
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. Яровые зерновые и зернобобовые в этом году уже посеяны на площади 5,8 млн га, что составляет 80% от прогноза, передает УНН со ссылкой на данные Минагрополитики.
"По состоянию на 13 мая украинские аграрии засеяли кукурузой 3,6 млн прогнозируемой площади или 77%. В общем, сев яровых зерновых и зернобобовых культур проведен на площади 5,8 млн га или 80% к прогнозу (7,2 млн га)", - указали в ведомстве.
В том числе посеяно:
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- ранние яровые зерновые - 2,1 млн га;
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- гречка - 7 тыс. га или 8%;
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- просо - 20 тыс. га или 34% к прогнозу.
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Также продолжается сев технических культур. Так, свеклы посеяно на площади 218 тыс. га, что составляет 89% к прогнозу, подсолнечника - на площади 4,4 млн га или 77%, сои - на площади 810 тыс. га или 44%.
Напомним, по данным Минагрополитики, структура посевных площадей под урожай останется на уровне предыдущего года.
Как сообщал УНН, Минагрополитики назвало стоимость нынешней весенней посевной.