Ярими зерновими та зернобобовими засіяно 80% площ
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. Ярі зернові та зернобобові цього року вже посіяні на площі 5,8 млн га, що становить 80% від прогнозу, передає УНН з посиланням на дані Мінагрополітики.
"Станом на 13 травня українські аграрії засіяли кукурудзою 3,6 млн прогнозованої площі або 77%. Загалом, сівбу ярих зернових та зернобобових культури проведено на площі 5,8 млн га або 80% до прогнозу (7,2 млн га)", - вказали у відомстві.
У тому числі посіяно:
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- ранні ярі зернові – 2,1 млн га;
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- гречка – 7 тис. га або 8%;
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- просо – 20 тис. га або 34% до прогнозу.
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Також продовжується сівба технічних культур. Так, буряків посіяно на площі 218 тис. га, що становить 89% до прогнозу, соняшнику – на площі 4,4 млн га або 77%, сої – на площі 810 тис. га або 44%.
Нагадаємо, за даними Мінагрополітики, структура посівних площ під урожай залишиться на рівні попереднього року.
Як повідомляв УНН, Мінагрополітики назвало вартість цьогорічної весняної посівної.