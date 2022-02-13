Яремчук осуществил результативную передачу в матче чемпионата Португалии

Детали

Украинский футболист начал игру на скамейке запасных и появился на поле на 58-й минуте, когда его команда уступала — 0:1. После этого Дарвин Нуньес сначала сравнял счет с пенальти, а затем забил во второй раз именно с передачи Яремчука. В конце концов "орлы" довели матч до победы— 2:1.

Стоит отметить, что набрав 50 очков"Бенфика" идет третьей в турнирной таблице португальского первенства.

Дополнение

Для Яремчука данный матч стал 30-м в сезоне. В его активе семь голов и шесть ассистов.