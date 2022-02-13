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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 65497 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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The New York Times

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Шахед-136

Яремчук здійснив результативну передачу в матчі чемпіонату Португалії

Яремчук здійснив результативну передачу в матчі чемпіонату Португалії

Київ • УНН

 • 15175 перегляди

КИЇВ. 13 лютого. УНН. У 22-му турі чемпіонату Португалії "Бенфіка" нападника збірної України Романа Яремчука вдома приймала "Санта-Клару", передає УНН з посиланням на прес-службу УАФ.

Деталі

Український футболіст розпочав гру на лаві для запасних і з’явився на полі на 58-й хвилині, коли його команда поступалася — 0:1. Після цього Дарвін Нуньєс спочатку зрівняв рахунок із пенальті, а потім забив удруге саме з передачі Яремчука. Зрештою "Орли" довели матч до перемоги — 2:1.

Варто зазначити, що набравши 50 очок, "Бенфіка" йде третьою в турнірній таблиці португальської першості.

Доповнення

Для Яремчука даний матч став 30-м у сезоні. В його активі сім голів та шість ассистів.

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