Яремчук здійснив результативну передачу в матчі чемпіонату Португалії
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. У 22-му турі чемпіонату Португалії "Бенфіка" нападника збірної України Романа Яремчука вдома приймала "Санта-Клару", передає УНН з посиланням на прес-службу УАФ.
Деталі
Український футболіст розпочав гру на лаві для запасних і з’явився на полі на 58-й хвилині, коли його команда поступалася — 0:1. Після цього Дарвін Нуньєс спочатку зрівняв рахунок із пенальті, а потім забив удруге саме з передачі Яремчука. Зрештою "Орли" довели матч до перемоги — 2:1.
Варто зазначити, що набравши 50 очок, "Бенфіка" йде третьою в турнірній таблиці португальської першості.
Доповнення
Для Яремчука даний матч став 30-м у сезоні. В його активі сім голів та шість ассистів.