Японский корабль столкнулся с китом, пострадали более 80 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. В Японии судно столкнулось с китом или другим большым морским животным, в результате чего пострадали более 80 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на АР.
"В субботу паром столкнулся с, очевидно, морским животным у японского острова (Садо - ред), что привело к ранению более 80 человек", - говорится в сообщении издания.
В издании добавляется, что одним из последствий столкновения на корме образовалась трещина в 15 см.
Отмечается, что пять человек среди пострадавших получили серьезные ранения.
Сам корабль следовал из порта Ниигата в Хонсю, на его борту был 121 пассажир и четыре члена экипажа.
Добавляется, что береговая охрана страны, которая занимается расследованием причин инцидента, заявила, что судно, очевидно, столкнулось с китом или другим крупным морским жителем.
Как сообщал УНН, Япония анонсировала решение о возобновлении коммерческого добычи китов.