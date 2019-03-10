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Японський корабель зіткнувся з китом, постраждало понад 80 осіб

Японський корабель зіткнувся з китом, постраждало понад 80 осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 березня. УНН. В Японії судно зіткнулось з китом або з іншою великою морською твариною, в результаті чого постраждало понад 80 осіб. Про це повідомляє УНН із посиланням на АР.

“У суботу пором зіткнувся з, очевидно, морською твариною біля японського острова (Садо — ред), що призвело до поранення понад 80 осіб”, — йдеться в повідомленні видання.

У виданні додається, що одним з наслідків зіткнення на кормі утворилася тріщина в 15 см.

Зазначається, що п’ятеро осіб серед постраждалих отримали серйозні поранення.

Сам корабель прямував з порту Ніїгата в Хонсю, на його борту був 121 пасажир і чотири члени екіпажу.

Додається, що берегова охорона країни, яка займається розслідуванням причин інциденту, заявила, що судно, вочевидь, зіткнулось з китом або іншим великим морським жителем.

Як повідомляв УНН, Японія анонсувала рішення про відновлення комерційного видобутку китів.

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