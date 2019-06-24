Японские художники превратили флаги разных стран в героев аниме
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июня. УНН. Японские художники переосмыслили государства и их флаги в качестве персонажей аниме, сообщает УНН со ссылкой на проект World Flags.
Проект посвящен Олимпийским играм, которые пройдут в 2020 году в Токио.
В проекте участвуют несколько японских художников. Свой проект они называют неофициальной рекламной кампанией будущих Игр.
Страны-участницы Игр предстают в образах озорных и задиристых героев аниме. Каждый рисунок сохранил цвета флага страны, которой он посвящен, но в тоже время все они выполнены в традиционной для японской анимации манере.
Сейчас над проектом трудятся шестеро человек, но в скором времени ожидается, что к ним присоединятся еще художники. Ожидается, что до начала Олимпиады все страны-участницы получат своего персонажа.
«Мы испытываем огромное уважение ко всем странам мира. Они и их символы (флаги) очень важны для нас», - рассказали участники проекта.
Главная идея проекта – культурное разнообразие, которое будет представлено во время Олимпиады в Токио.
Художники надеются, что им удастся воплотить ее в полной мере, проявив уважение ко всем государствам. А использование традиции аниме позволит создать связь между культурой других стран и Японии.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Олимпиада-2020: представлены изображения олимпийских талисманов по видам спорта