Японські художники перетворили прапори різних країн на героїв аніме
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. Японські художники переосмислили держави та їхні прапори в якості персонажів аніме, повідомляє УНН з посиланням на проект World Flags.
Проект присвячений Олімпійським іграм, які пройдуть в 2020 році в Токіо.
У проекті беруть участь кілька японських художників. Свій проект вони називають неофіційною рекламною кампанією майбутніх Ігор.
Країни-учасниці Ігор постають в образах бешкетних і задиркуватих героїв аніме. Кожен малюнок зберіг кольори прапора країни, якій він присвячений, але в той же час всі вони виконані в традиційній для японської анімації манері.
Зараз над проектом працюють шестеро осіб, але незабаром очікується, що до них приєднаються ще художники. Очікується, що до початку Олімпіади усі країни-учасниці отримають свого персонажа.
«Ми відчуваємо величезну повагу до всіх країн світу. Вони та їхні символи (прапори) дуже важливі для нас», - розповіли учасники проекту.
Головна ідея проекту - культурне розмаїття, яке буде представлене під час Олімпіади в Токіо.
Художники сподіваються, що їм вдасться втілити її в повній мірі, проявивши повагу до всіх держав. А використання традиції аніме дозволить створити зв'язок між культурою інших країн і Японії.
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