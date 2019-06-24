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Японські художники перетворили прапори різних країн на героїв аніме

Київ • УНН

 • 172679 перегляди

КИЇВ. 24 червня. УНН. Японські художники переосмислили держави та їхні прапори в якості персонажів аніме, повідомляє УНН з посиланням на проект World Flags.

Японські художники перетворили прапори різних країн на героїв аніме

Проект присвячений Олімпійським іграм, які пройдуть в 2020 році в Токіо.

У проекті беруть участь кілька японських художників. Свій проект вони називають неофіційною рекламною кампанією майбутніх Ігор.

Країни-учасниці Ігор постають в образах бешкетних і задиркуватих героїв аніме. Кожен малюнок зберіг кольори прапора країни, якій він присвячений, але в той же час всі вони виконані в традиційній для японської анімації манері.

Зараз над проектом працюють шестеро осіб, але незабаром очікується, що до них приєднаються ще художники. Очікується, що до початку Олімпіади усі країни-учасниці отримають свого персонажа.

«Ми відчуваємо величезну повагу до всіх країн світу. Вони та їхні символи (прапори) дуже важливі для нас», - розповіли учасники проекту.

Головна ідея проекту - культурне розмаїття, яке буде представлене під час Олімпіади в Токіо.

Художники сподіваються, що їм вдасться втілити її в повній мірі, проявивши повагу до всіх держав. А використання традиції аніме дозволить створити зв'язок між культурою інших країн і Японії.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Олімпіади-2020: представлені зображення олімпійських талісманів по видам спорту

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