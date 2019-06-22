Японский зонд "Хаябуса-2" изучил место для второго забора грунта с астероида
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июня. УНН. Межпланетная станция “Хаябуса-2” полностью отсняла рабочую область вблизи искусственного ударного кратера на астероиде Рюгу, откуда может быть произведен второй забор пробы грунта. Команда миссии определила место, откуда можно безопасно взять грунт, однако до сих пор не решила, когда будет проведена сама операция, сообщается на сайте миссии, передает УНН.
После создания кратера станция четыре раза совершала снижения над его поверхностью, в ходе которых проводила фотосъемку местности и сбросила рядом с кратером маркер-целеуказатель, который понадобится при новой операции по забору грунта. Последняя подобная операция, имевшая обозначение PPTD-TM1B проводилась в период с 11 по 13 июня 2019 года, в результате станция смогла достичь минимальной высоты около 35 метров и получить в ходе снижения 28 снимков при помощи бортовой камеры ONC-T, из которых была составлена детальная мозаика самого кратера и его ближайших окрестностей. Белая точка в верхней левой части изображения представляет собой маркер-целеуказатель, а кратер занимает всю правую нижнюю часть мозаики. Учитывая обилие валунов на поверхности, команда миссии пришла к выводу о необходимости ориентировать станцию в ходе снижения как можно ближе к маркеру.
Это снижение было заключительным этапом подготовки ко второй операции забора грунта, однако до сих пор не принято решение о сроках ее проведения. Времени у исследователей остается немного (около месяца), так как астероид все ближе подлетает к Солнцу, поэтому решение должно быть принято в ближайшее время.
Напоминаем, японский зонд “Хаябуса-2” сбросил бомбу на поверхность астероида.