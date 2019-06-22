Японский зонд "Хаябуса-2" изучил место для второго забора грунта с астероида

После создания кратера станция четыре раза совершала снижения над его поверхностью, в ходе которых проводила фотосъемку местности и сбросила рядом с кратером маркер-целеуказатель, который понадобится при новой операции по забору грунта. Последняя подобная операция, имевшая обозначение PPTD-TM1B проводилась в период с 11 по 13 июня 2019 года, в результате станция смогла достичь минимальной высоты около 35 метров и получить в ходе снижения 28 снимков при помощи бортовой камеры ONC-T, из которых была составлена детальная мозаика самого кратера и его ближайших окрестностей. Белая точка в верхней левой части изображения представляет собой маркер-целеуказатель, а кратер занимает всю правую нижнюю часть мозаики. Учитывая обилие валунов на поверхности, команда миссии пришла к выводу о необходимости ориентировать станцию в ходе снижения как можно ближе к маркеру.

Это снижение было заключительным этапом подготовки ко второй операции забора грунта, однако до сих пор не принято решение о сроках ее проведения. Времени у исследователей остается немного (около месяца), так как астероид все ближе подлетает к Солнцу, поэтому решение должно быть принято в ближайшее время.

Напоминаем, японский зонд “Хаябуса-2” сбросил бомбу на поверхность астероида.