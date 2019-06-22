Японський зонд "Хаябуса-2" вивчив місце для другого забору ґрунту з астероїда
Київ • УНН
КИЇВ. 22 червня. УНН. Міжпланетна станція “Хаябуса-2” повністю відзняла робочу область поблизу штучного ударного кратера на астероїді Рюгу, звідки може бути проведений другий забір проби ґрунту. Команда місії визначила місце, звідки можна безпечно взяти ґрунт, проте до цих пір не вирішила, коли буде проведена сама операція, повідомляється на сайті місії, передає УНН.
Після створення кратера станція чотири рази робила зниження над його поверхнею, в ході яких проводила фотозйомку місцевості і скинула поруч з кратером маркер-цілевказівник, який знадобиться при новій операції по забору ґрунту. Остання подібна операція, що мала позначення PPTD-TM1B проводилася в період з 11 по 13 червня 2019 року, в результаті станція змогла досягти мінімальної висоти близько 35 метрів і отримати в ході зниження 28 знімків за допомогою бортової камери ONC-T, з яких була складена детальна мозаїка самого кратера і його найближчих околиць. Біла точка у верхній лівій частині зображення являє собою маркер-цілевказівник, а кратер займає всю праву нижню частину мозаїки. З огляду на велику кількість валунів на поверхні, команда місії прийшла до висновку про необхідність орієнтувати станцію в ході зниження якомога ближче до маркера.
Це зниження було заключним етапом підготовки до другої операції забору ґрунту, проте до цих пір не прийнято рішення про терміни її проведення. Часу у дослідників залишається небагато (близько місяця), так як астероїд все ближче підлітає до Сонця, тому рішення повинно бути прийняте найближчим часом.
Нагадуємо, японський зонд “Хаябуса-2” скинув бомбу на поверхню астероїда.