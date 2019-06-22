Японський зонд "Хаябуса-2" вивчив місце для другого забору ґрунту з астероїда

Після створення кратера станція чотири рази робила зниження над його поверхнею, в ході яких проводила фотозйомку місцевості і скинула поруч з кратером маркер-цілевказівник, який знадобиться при новій операції по забору ґрунту. Остання подібна операція, що мала позначення PPTD-TM1B проводилася в період з 11 по 13 червня 2019 року, в результаті станція змогла досягти мінімальної висоти близько 35 метрів і отримати в ході зниження 28 знімків за допомогою бортової камери ONC-T, з яких була складена детальна мозаїка самого кратера і його найближчих околиць. Біла точка у верхній лівій частині зображення являє собою маркер-цілевказівник, а кратер займає всю праву нижню частину мозаїки. З огляду на велику кількість валунів на поверхні, команда місії прийшла до висновку про необхідність орієнтувати станцію в ході зниження якомога ближче до маркера.

Це зниження було заключним етапом підготовки до другої операції забору ґрунту, проте до цих пір не прийнято рішення про терміни її проведення. Часу у дослідників залишається небагато (близько місяця), так як астероїд все ближче підлітає до Сонця, тому рішення повинно бути прийняте найближчим часом.

Нагадуємо, японський зонд “Хаябуса-2” скинув бомбу на поверхню астероїда.