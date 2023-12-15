Япония ввела санкции против 57 российских компаний

Правительство Японии ввело новые санкции против 57 российских, а также против 27 белорусских компаний, сообщает France24, пишет УНН.

Детали

"Токио добавил в свой санкционный список 57 компаний в россии и еще 6 компаний, которые находятся в Объединенных Арабских Эмиратах, Армении, Сирии и Узбекистане", - говорится в сообщении.

Также Япония добавила в санкционный список 27 белорусских компаний и ввела запрет на экспорт для 494 российских компаний.

"Россию ударила волна санкций после того, как она направила войска в Украину в феврале прошлого года, но Киев и его союзники призывают к более жестким действиям против москвы. токио уже заморозил активы российских лиц и групп и запретил экспорт товаров российским военным организациям, а также экспорт строительных и инженерных услуг", - добавляет издание.

Напомним

Страны Европейского Союза согласовали 12-й пакет санкций против россии, сообщил Европейский совет.