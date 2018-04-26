Япония считает необходимым сохранить соглашение по ядерной программе Ирана

“Япония последовательно поддерживала соглашение по ядерной программе и считает обязательным исполнение его условий всеми сторонами. Япония и Иран разделяют мнение о важности сохранения поддержки ядерной сделки со стороны США. Кроме того, выполнение условий этого соглашения Ираном имеет отношение к экономическому развитию страны, и Япония готова оказать необходимую специализированную поддержку в этом вопросе”, — приводит его слова телеканал.

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Коно также добавил, что в июне этого года Япония планирует отправить в Иран группу ученых и инженеров для оказания содействия иранской стороне с целью выполнения ее части сделки.

Напомним, в июле 2015 году Иран, пять постоянных членов Совета Безопасности ООН (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция) и Германия достигли соглашения об урегулировании ядерной проблемы Тегерана. Разработанный ими Общий всеобъемлющий план действий предусматривает отмену санкций ООН, США и ЕС, наложенных на Иран за его ядерную программу. В января 2016 года было объявлено о начале реализации соглашения, и Вашингтон отменил ограничения.

Как ранее сообщал УНН, во время пресс-конференции в Университете Джорджа Вашингтона президент Франции Эммануэль Макрон предположил, что его американский коллега Дональд Трамп примет решение выйти из совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана.