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Япония считает необходимым сохранить соглашение по ядерной программе Ирана

Киев • УНН

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КИЕВ. 26 апреля. УНН. Япония считает, что достигнутое в 2015 году соглашение по иранской ядерной программе не требует пересмотра, а его условия должны выполняться всеми участниками, включая США. Об этом заявил японский министр иностранных дел Таро Коно по итогам брюссельской встречи со своим иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифи, передает УНН со ссылкой на NHK.

Япония считает необходимым сохранить соглашение по ядерной программе Ирана

“Япония последовательно поддерживала соглашение по ядерной программе и считает обязательным исполнение его условий всеми сторонами. Япония и Иран разделяют мнение о важности сохранения поддержки ядерной сделки со стороны США. Кроме того, выполнение условий этого соглашения Ираном имеет отношение к экономическому развитию страны, и Япония готова оказать необходимую специализированную поддержку в этом вопросе”, — приводит его слова телеканал.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Трамп дал понять, что серьезно настроен на выход из ядерной сделки с Ираном

Коно также добавил, что в июне этого года Япония планирует отправить в Иран группу ученых и инженеров для оказания содействия иранской стороне с целью выполнения ее части сделки.

Напомним, в июле 2015 году Иран, пять постоянных членов Совета Безопасности ООН (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция) и Германия достигли соглашения об урегулировании ядерной проблемы Тегерана. Разработанный ими Общий всеобъемлющий план действий предусматривает отмену санкций ООН, США и ЕС, наложенных на Иран за его ядерную программу. В января 2016 года было объявлено о начале реализации соглашения, и Вашингтон отменил ограничения.

Как ранее сообщал УНН, во время пресс-конференции в Университете Джорджа Вашингтона президент Франции Эммануэль Макрон предположил, что его американский коллега Дональд Трамп примет решение выйти из совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана.

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