Японія вважає за необхідне зберегти угоду щодо ядерної програми Ірану
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Японія вважає, що досягнуте в 2015 році угоду щодо іранської ядерної програми не потребує перегляду, а його умови повинні виконуватися всіма учасниками, включаючи США. Про це заявив японський міністр закордонних справ Таро Коно за підсумками брюссельської зустрічі зі своїм іранським колегою Мохаммадом Джавадом Заріфі, передає УНН з посиланням на NHK.
"Японія послідовно підтримувала угоду щодо ядерної програми і вважає обов'язковим виконання його умов всіма сторонами. Японія та Іран поділяють думку про важливість збереження підтримки ядерної угоди з боку США. Крім того, виконання умов цієї угоди Іраном має відношення до економічного розвитку країни, і Японія готова надати необхідну спеціалізовану підтримку в цьому питанні", - наводить його слова телеканал.
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Коно також додав, що в червні цього року Японія планує відправити до Ірану групу вчених і інженерів для надання сприяння іранській стороні з метою виконання її частини угоди.
Нагадаємо, в липні 2015 року Іран, п'ять постійних членів Ради Безпеки ООН (Росія, Великобританія, Китай, США, Франція) і Німеччина досягли угоди про врегулювання ядерної проблеми Тегерана. Розроблений ними Спільний всеосяжний план дій передбачає скасування санкцій ООН, США і ЄС, накладених на Іран через його ядерну програму. У січні 2016 року було оголошено про початок реалізації угоди, і Вашингтон скасував обмеження.
Як раніше повідомляв УНН, під час прес-конференції в Університеті Джорджа Вашингтона президент Франції Еммануель Макрон припустив, що його американський колега Дональд Трамп прийме рішення вийти зі Спільного всеосяжного плану дій (СВПД) щодо ядерної програми Ірану.