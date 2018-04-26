Японія вважає за необхідне зберегти угоду щодо ядерної програми Ірану

$41.400.00
45.840.00
ukru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 19266 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 45982 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 61918 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 63711 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 94669 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 71958 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 82277 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 95497 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 87911 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 186657 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+5°
1м/с
77%
Популярнi новини

Компанії Dell, HP, Lenovo призупиняють поставки своєї техніки до США

12 квітня, 12:08 • 6458 перегляди

В італійських підручниках із географії виявлено карти України, на яких Крим зображено частиною рф

12 квітня, 12:17 • 14468 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 12515 перегляди

Трамп скасував мито на смартфони, комп'ютери та електроніку

12 квітня, 14:36 • 3816 перегляди

Порушення ПДР і агресивна поведінка: патрульні прокоментували інцидент з Алієвим

16:13 • 8696 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 61918 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 186657 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 341035 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 275544 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 385455 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Михайло Федоров

Александр Вучич

Віктор Орбан

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Херсон

Реклама
УНН Lite

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 12517 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 12700 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 63711 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 20463 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 25584 перегляди
Актуальне

F-16 Fighting Falcon

Р-37

Ракетна система С-400

TikTok

БМ-27 «Ураган»

Японія вважає за необхідне зберегти угоду щодо ядерної програми Ірану

Київ • УНН

 • 11128 перегляди

КИЇВ. 26 квітня. УНН. Японія вважає, що досягнуте в 2015 році угоду щодо іранської ядерної програми не потребує перегляду, а його умови повинні виконуватися всіма учасниками, включаючи США. Про це заявив японський міністр закордонних справ Таро Коно за підсумками брюссельської зустрічі зі своїм іранським колегою Мохаммадом Джавадом Заріфі, передає УНН з посиланням на NHK. 

Японія вважає за необхідне зберегти угоду щодо ядерної програми Ірану

"Японія послідовно підтримувала угоду щодо ядерної програми і вважає обов'язковим виконання його умов всіма сторонами. Японія та Іран поділяють думку про важливість збереження підтримки ядерної угоди з боку США. Крім того, виконання умов цієї угоди Іраном має відношення до економічного розвитку країни, і Японія готова надати необхідну спеціалізовану підтримку в цьому питанні", - наводить його слова телеканал.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Трамп дав зрозуміти, що серйозно налаштований на вихід з ядерної угоди з Іраном

Коно також додав, що в червні цього року Японія планує відправити до Ірану групу вчених і інженерів для надання сприяння іранській стороні з метою виконання її частини угоди.

Нагадаємо, в липні 2015 року Іран, п'ять постійних членів Ради Безпеки ООН (Росія, Великобританія, Китай, США, Франція) і Німеччина досягли угоди про врегулювання ядерної проблеми Тегерана. Розроблений ними Спільний всеосяжний план дій передбачає скасування санкцій ООН, США і ЄС, накладених на Іран через його ядерну програму. У січні 2016 року було оголошено про початок реалізації угоди, і Вашингтон скасував обмеження.

Як раніше повідомляв УНН, під час прес-конференції в Університеті Джорджа Вашингтона президент Франції Еммануель Макрон припустив, що його американський колега Дональд Трамп прийме рішення вийти зі Спільного всеосяжного плану дій (СВПД) щодо ядерної програми Ірану. 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаНовини Світу
Brent
$64.71
Bitcoin
$85,518.50
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,650.76