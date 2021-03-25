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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 52562 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 73341 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 110199 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 145734 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 196004 просмотра

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Япония считает, что Северная Корея запустила баллистическую ракету

Япония считает, что Северная Корея запустила баллистическую ракету

Киев  •  УНН

 • 14359 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. Министерство обороны Японии заявило, что Северная Корея запустила баллистическую ракету в то время как военные Южной Кореи сообщили, что у восточного побережья полуострова в море было выпущено “неустановленный снаряд”. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Баллистические ракеты Северной Кореи запрещены согласно резолюциям Совета Безопасности ООН, и если запуск будет подтвержден, это будет первым испытательным запуском баллистических ракет при президенте США Джо Байдена.

Объединенный руководитель штаба Южной Кореи не установил и не уточнил, что это за снаряд и когда он был запущен.

Возможно, это была баллистическая ракета, заявил представитель министерства обороны Японии.

“Он не попал на японскую территорию и, как полагают, не попал в эксклюзивную экономическую зону Японии”, — сказал он.

Дополнительно

На выходных Северная Корея выпустила две ракеты малой дальности, заявили представители США и Южной Кореи, но Вашингтон сыграл первые подобные испытания под руководством Байдена и заявил, что она все еще открыта для диалога с Пхеньяном.

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