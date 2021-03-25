Японія вважає, що Північна Корея запустила балістичну ракету
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Міністерство оборони Японії заявило, що Північна Корея запустила балістичну ракету у той час як військові Південної Кореї повідомили, що біля східного узбережжя півострова у море було випущено “невстановлений снаряд”. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.
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Балістичні ракети Північної Кореї заборонені згідно з резолюціями Ради Безпеки ООН, і якщо запуск буде підтверджений, це буде першим випробувальним запуском балістичних ракет за нового президента США Джо Байдена.
Об’єднаний керівник штабу Південної Кореї не встановив і не уточнив, що це за снаряд і коли він був запущений.
Можливо, це була балістична ракета, заявив речник міністерства оборони Японії.
“Він не потрапив на японську територію і, як вважають, не потрапив в ексклюзивну економічну зону Японії”, — сказав він.
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На вихідних Північна Корея випустила дві ракети малої дальності, заявили представники США та Південної Кореї, але Вашингтон відіграв перші подібні випробування під керівництвом Байдена і заявив, що вона все ще відкрита для діалогу з Пхеньяном.