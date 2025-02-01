Япония выставила охрану на популярной улице из-за опасных фотосессий туристов

Власти Японии выставили охрану на склоне Фунамизака для сдерживания недисциплинированных туристов, которые ищут идеальный снимок. Об этом информирует УНН со ссылкой на британское издание The Guardian.

Детали

Отмечается, что власти японского города Отару выставили охрану на улице Фунами-дза, чтобы не допускать скопления на ней туристов.

По информации издания в этой местности ранее произошла трагедия. Погибла китаянка, которую сбил поезд, когда она вышла на железнодорожные пути, чтобы сфотографировать место из китайского фильма 2015 года "Города любви". По словам ее мужа, она не заметила приближающийся поезд.

Размещение охранников стало ответом на жалобы о том, что группы посетителей заполняют узкую улицу, когда они останавливаются, чтобы сфотографировать этот район. Этот район был местом съемок японского фильма 1995 года "Любовное письмо" - говорится в заметке.

Растет количество жалоб и от жителей. По их словам, туристы мешают, и блокируют дороги и даже посягают на частную территорию.

Люди даже входят на частную территорию без разрешения, чтобы сделать фотографии - рассказал местный житель Хидетоши Итагаки.

Как пишет The Guardian, в прошлом году Японию посетило рекордное количество людей - 36,7 млн. человек, а к концу десятилетия правительство намерено увеличить эту цифру до 60 миллионов.

"Популярность Отара сильно возросла после пандемии коронавируса. Почти 98 000 иностранных туристов провели в городе по меньшей мере одну ночь за шесть месяцев с апреля прошлого года, что является самым высоким показателем с момента начала ведения учета в 1997 году. Считается, что фактическое количество еще выше, поскольку многие туристы останавливаются в соседнем Саппоро, крупнейшем городе Хоккайдо", - пишет издание.

Напомним

Японское правительство ввело новые санкции против россии, заморозив активы 45 человек и организаций. С 23 января также будет запрещен экспорт 335 товаров, включая мотоциклы и компоненты спецтранспорта.

Японская компания создала "стиральную машину" для мытья людей