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Японія виставила охорону на популярній вулиці через небезпечні фотосесії туристів

Японія виставила охорону на популярній вулиці через небезпечні фотосесії туристів

Київ • УНН

 • 33467 перегляди

Влада міста Отару розмістила охоронців на вулиці Фунамізака через неконтрольований наплив туристів, які шукають ідеальні фото. Раніше на цьому місці загинула туристка під час спроби зробити знімок.

Влада Японії виставила охорону на схилі Фунамізака для стримування недисциплінованих туристів, які шукають ідеальний знімок. Про це інформує УНН з посиланням на британське видання The Guardian.

Деталі

Зазначається, що влада японського міста Отару виставила охорону на вулиці Фунамі-дза, щоб не допускати скупчення на ній туристів. 

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За інформацією видання у цій місцевості раніше сталася трагедія. Загинула китаянка, яку збив поїзд, коли вона вийшла на залізничну колію, щоб  сфотографувати місце з китайського фільму 2015 року "Міста кохання". За словами її чоловика, вона не помітила потяг, який наближається.

Розміщення охоронців стало відповіддю на скарги про те, що групи відвідувачів заповнюють вузьку вулицю, коли вони зупиняються, щоб сфотографувати цей район. Цей район був місцем зйомок японського фільму 1995 року "Любовний лист"

- йдеться у дописі.

Зростає кількість скарг і від мешканців. За їх словами, туристи заважають, і блокують дороги та навіть зазіхають на приватну територію.   

Люди навіть входять на приватну територію без дозволу, щоб зробити фотографії

– розповів місцевий житель Хідетоші Ітагакі.

Як пише The Guardian, торік Японію відвідало рекордну кількість людей - 36,7 млн. людей, а до кінця десятиліття уряд має намір збільшити цю цифру до 60 мільйонів.

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"Популярність Отару сильно зросла після пандемії коронавірусу. Майже 98 000 іноземних туристів провели у місті щонайменше одну ніч за шість місяців з квітня минулого року, що є найвищим показником з моменту початку ведення обліку у 1997 році. Вважається, що фактична кількість ще вища, оскільки багато туристів зупиняються в сусідньому Саппоро, найбільшому місті Хоккайдо", - пише видання.

Нагадаємо 

Японський уряд запровадив нові санкції проти росії, заморозивши активи 45 осіб та організацій. З 23 січня також буде заборонено експорт 335 товарів, включаючи мотоцикли та компоненти спецтранспорту.

Японська компанія створила "пральну машину" для миття людей22.11.24, 08:35 • 16797 переглядiв

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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