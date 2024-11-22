Японская компания создала "стиральную машину" для мытья людей
Киев • УНН
Компания Science разработала кабину с креслом, которая наполняется водой и измеряет биометрические показатели человека. Устройство «Mirai Ningen Sentakuki» представят на выставке в Осаке, где его смогут испытать посетители.
Японская компания под названием Science разработала устройство, по форме напоминающее кабину, которая наполняется водой, когда человек садится в кресло в ее центре. Также аппарат измеряет пульс и другие биологические данные с помощью датчиков, чтобы обеспечить нужную температуру. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Techcrunch.
Аппарат, получивший название «Mirai Ningen Sentakuki» (человеческая стиральная машина будущего), возможно, никогда не поступит в продажу, отмечает Techcrunch. Пока что планы компании ограничиваются выставкой в Осаке в апреле этого года, где до восьми человек смогут испытать 15-минутную «стирку и сушку» ежедневно после предварительного бронирования.
Однако, как сообщается, в разработке находится и версия для домашнего использования.
Сейчас компания «проектирует изображение на внутреннюю сторону прозрачной крышки, чтобы помочь человеку почувствовать себя свежим», - сообщает издание.
Neuralink Маска будет тестировать чип для мозга в Канаде: революция для парализованных21 нояб. 2024, 15:47 • 17183 просмотра