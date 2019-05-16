Япония провела полевые испытания нового скоростного поезда
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. Новая модель японского скоростного железнодорожного экспресса “Синкансэн”, который должен быть введен в эксплуатацию в 2030 году, прошла полевое тестирование, в ходе которого благополучно развила скорость в 360 км/ч. Об этом в среду сообщило общественное телевидение NHK, пишет УНН.
Отмечается, что японской прессе впервые показали рабочую модель, которая получила название ALFA-X: местные журналисты смогли запечатлеть прибытие поезда темно-серого цвета на железнодорожную станцию Мориока на северо-востоке страны. “Поезд успешно развивает скорость в 360 км/ч. Мы сделаем все необходимое для того, чтобы его использование было безопасным”, — отметили в железнодорожной компании JR East.
Головной вагон ALFA-X имеет заостренный нос длиной 16 м. При этом разработчики обещают, что хвостовой вагон будет оборудован еще более длинным обтекателем — 22 м. JR East намерена протестировать оба прототипа, а затем определиться с окончательными параметрами для серийного производства. Экспрессы последнего поколения имеют 15-метровый обтекатель.
ALFA-X pic.twitter.com/8VQKz3wN56-ふのり哉竹@メガネ部(@kanachiku) 9 мая 2019
Как отмечал УНН, в Японии началась первая фаза продаж билетов на летнюю Олимпиаду.