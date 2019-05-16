Японія провела польові випробування нового швидкісного потягу

КИЇВ. 16 травня. УНН. Нова модель японського швидкісного залізничного експресу “Сінкансен”, який повинен бути введений в експлуатацію в 2030 році, пройшла польове тестування, в ході якого благополучно розвинула швидкість в 360 км/г. Про це в середу повідомило громадське телебачення NHK, пише УНН.