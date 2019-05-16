Японія провела польові випробування нового швидкісного потягу
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. Нова модель японського швидкісного залізничного експресу “Сінкансен”, який повинен бути введений в експлуатацію в 2030 році, пройшла польове тестування, в ході якого благополучно розвинула швидкість в 360 км/г. Про це в середу повідомило громадське телебачення NHK, пише УНН.
Відзначається, що японській пресі вперше показали робочу модель, яка отримала назву ALFA-X: місцеві журналісти змогли зафіксувати прибуття поїзда темно-сірого кольору на залізничну станцію Моріока на північному сході країни. “Поїзд успішно розвиває швидкість в 360 км/г. Ми зробимо все необхідне для того, щоб його використання було безпечним”, — відзначили в залізничній компанії JR East.
Головний вагон ALFA-X має загострений ніс довжиною 16 м. При цьому розробники обіцяють, що хвостовий вагон буде обладнаний ще довшим обтічником — 22 м. JR East має намір протестувати обидва прототипи, а потім визначитися з остаточними параметрами для серійного виробництва. Експреси останнього покоління мають 15-метровий обтічник.
ALFA-X pic.twitter.com/8VQKz3wN56— ふのり哉竹@メガネ部 (@kanachiku) 9 травня 2019 р.
Як зазначав УНН, в Японії почалася перша фаза продажів квитків на літню Олімпіаду.