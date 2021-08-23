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Япония направит военную авиацию для репатриации граждан из Афганистана

Япония направит военную авиацию для репатриации граждан из Афганистана

Киев  •  УНН

 • 17087 просмотра

КИЕВ. 23 августа. УНН. Япония отправит военный самолет в Афганистан для возвращения своих граждан. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Ожидается, что в Афганистан будет отправлено более военно-транспортных самолетов для репатриации не только граждан Японии, но и афганцев, которые работают в посольстве Японии или в японских миссиях, сказал главный секретарь кабинета министров Кацунобу Като.

Многие страны присылали самолеты, чтобы вернуть своих граждан, а также некоторых афганцев после того, как Соединенные Штаты и другие зарубежные страны, включая Великобританию, привлекли несколько тысяч военнослужащих для эвакуации.

Като не сказал, сколько людей планирует эвакуировать Япония.

Япония закрыла свое посольство в Афганистане и эвакуировали последние 12 сотрудников, но “небольшое количество” граждан Японии все еще находится в Афганистане, заявили ранее чиновники.

Напомним

Боевики “Талибана” после 11-дневного наступления 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну.

Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников.

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