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Японія надішле військову авіацію для репатріації громадян з Афганістану

Японія надішле військову авіацію для репатріації громадян з Афганістану

Київ • УНН

 • 17092 перегляди

КИЇВ. 23 серпня. УНН. Японія надішле військовий літак до Афганістану для повернення своїх громадян. Про це інформує УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Очікується, що в Афганістан буде відправлено більше військово-транспортних літаків для репатріації не тільки громадян Японії, а й афганців, які працюють у посольстві Японії або в японських місіях, сказав головний секретар кабінету міністрів Кацунобу Като.

Численні країни надсилали літаки, щоб повернути своїх громадян, а також деяких афганців після того, як Сполучені Штати та інші іноземні країни, включаючи Великобританію, залучили кілька тисяч військовослужбовців для евакуації.

Като не сказав, скільки людей планує евакуювати Японія.

Японія закрила своє посольство в Афганістані та евакуювала останні 12 співробітників, але “невелика кількість” громадян Японії все ще перебуває в Афганістані, заявили раніше чиновники.

Нагадаємо

Бойовики “Талібану” після 11-денного настання 15 серпня без бою увійшли в Кабул і протягом декількох годин встановили повний контроль над афганською столицею. Президент Афганістану Ашраф Гані повідомив, що склав повноваження, щоб не допустити кровопролиття, і покинув країну.

Західні країни евакуюють своїх громадян і співробітників.

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