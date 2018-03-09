Япония может подать в суд ВТО на США из-за введения пошлин на сталь и алюминий
Киев • УНН
КИЕВ. 9 марта. УНН. Правительство Японии может подать в суд ВТО на США из-за решения ввести 25-процентной пошлины на ввоз стали и 10-процентной - на импорт алюминия. Соответствующую позицию озвучил в пятницу министр экономики, торговли и промышленности страны Хиросигэ Сэко, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
“Все это заслуживает крайнего сожаления. Мы рассмотрим возможные ответные шаги в рамках Всемирной торговой организации”, — подчеркнул Сэко. Япония ежегодно экспортирует около 2 млн тонн стали в США, что составляет около 5% от всего японского экспорта стали.
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Кроме того, Федерация железо-сталелитейных компаний Японии, ранее направшая письмо президенту США Дональду Трампу, сожалеет о решении американских властей ввести пошлины на импорт стали и алюминия. Об этом говорится в опубликованном в пятницу заявлении японской федерации.
“Решение ввести пошлины на импорт стали и алюминия вызывает у нас глубокое сожаление. Мы опасаемся, что это решение может нанести удар не только по японскому, но и общемировому экспорту, а также вызвать волну защитных контрмер со стороны государств”, — говорится в сообщении.
Напомним, 8 марта 45-й президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о введении 25-процентной пошлины на ввоз стали и 10-процентной — на ввоз алюминия. При этом американский лидер не исключил, что ряд стран будет освобожден от выплат таможенных пошлин — среди них Канада, Мексика и Австралия. Так, пошлины, которые вступят в силу через 15 дней, с самого начала не будут применяться по отношению к Канаде и Мексике в связи с тем, что Вашингтон намерен оценить прогресс в переговорах по пересмотру Соглашения о Североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA). “Президент признает, что Канада и Мексика представляют особый случай”, — пояснили в Белом доме.
Как ранее сообщал УНН, президент США Дональд Трамп объявил, что США вводят пошлины на импорт стали и алюминия. Евросоюз, Канада и Китай уже заявили о подготовке мер.
Европейский Союз пообещал увеличить тарифы для американских продуктов, включая арахисовое масло, апельсиновый сок и бурбон, а Канада, согласно сообщению глава канадского МИД Христя Фриланд, принимать меры в случае, если Вашингтон введет ввозные пошлины на сталь и алюминий.