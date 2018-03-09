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Японія може подати до суду СОТ на США через введення мит на сталь і алюміній

Японія може подати до суду СОТ на США через введення мит на сталь і алюміній

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 березня. УНН. Уряд Японії може подати в суд Світової організації торгівлі на США через рішення ввести 25-відсоткового мита на ввезення сталі і 10-процентної – на імпорт алюмінію. Відповідну позицію озвучив в п'ятницю міністр економіки, торгівлі і промисловості країни Хіросіге Секо, передає УНН з посиланням на ТАРС.

“Все це заслуговує крайнього жалю. Ми розглянемо можливі дії у відповідь кроки в рамках Світової організації торгівлі”, — підкреслив Секо. Японія щорічно експортує близько 2 млн т стали в США, що становить близько 5% від всього японського експорту сталі.

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Крім того, Федерація залізо-сталеливарних компаній Японії, яка раніше надсилала листа президенту США Дональда Трампа, шкодує про рішення американської влади ввести мита на імпорт сталі та алюмінію. Про це йдеться в опублікованому в п’ятницю заяві японської федерації.

“Рішення ввести мита на імпорт сталі та алюмінію викликає у нас глибоке співчуття. Ми побоюємося, що це рішення може завдати удару не тільки по японському, але і загальносвітового експорту, а також викликати хвилю захисних контрзаходів з боку держав”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 8 березня 45-й президент США Дональд Трамп підписав розпорядження про введення 25-відсоткового мита на ввезення сталі і 10-процентної — на ввезення алюмінію. При цьому американський лідер не виключив, що ряд країн буде звільнений від виплат митних зборів — серед них Канада, Мексика і Австралія. Так, мита, які вступлять у силу через 15 днів, з самого початку не будуть застосовуватися по відношенню до Канади і Мексики у зв’язку з тим, що Вашингтон має намір оцінити прогрес у переговорах щодо перегляду Угоди про Північноамериканську зону вільної торгівлі (NAFTA). “Президент визнає, що Канада і Мексика представляють особливий випадок”, — пояснили в Білому домі.

Як раніше повідомляв УНН, президент США Дональд Трамп оголосив, що США запроваджують мита на імпорт сталі та алюмінію. Євросоюз, Канада та Китай вже заявили про підготовку заходів у відповідь.

Європейський Союз пообіцяв збільшити тарифи для американських продуктів, включаючи арахісове масло, апельсиновий сік та бурбон, а Канада, згідно з повідомленням глава канадського МЗС Христя Фріланд, вживатиме заходів у разі, якщо Вашингтон введе ввізні мита на сталь і алюміній.

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