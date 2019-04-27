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Япония и США договорились сохранять санкции в отношении КНДР

Япония и США договорились сохранять санкции в отношении КНДР

Киев  •  УНН

 • 11257 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Япония и США договорились сохранять режим санкций в отношении КНДР. Об этом в субботу сообщило агентство Kyodo, передает УНН.

Отмечается, что соответствующая договоренность была достигнута в ходе прошедших в Вашингтоне переговоров между премьер-министром Японии Синдзо Абэ и президентом США Дональдом Трампом.

Глава японского правительства также выразил уверенность, что американский президент принял правильное решение, когда отказался от подписания каких-либо соглашений с КНДР в ходе прошедшего в Ханое саммита с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

В то же время глава японского правительства подчеркнул, что его страна намерена играть активную роль в денуклеаризации КНДР и тесно сотрудничать в этом направлении с США.

Напомним, в четверг, 25 апреля, состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и Ким Чен Ына на Российском острове во Владивостоке. Лидеры обсудили состояние и перспективы межгосударственных отношений, детально рассмотрели вопросы, связанные с ситуацией на Корейском полуострове, в том числе проблему денуклеаризации. Саммит во Владивостоке стал первой личной встречей Путина и Ким Чен Ына.

После завершения встречи Путин отметил, что Ким Чен Ын является "интересным и содержательным собеседником", а лидер КНДР назвал состоялся обмен мнениями "очень содержательным".

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