Японія і США домовилися зберігати санкції відносно КНДР
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Японія і США домовилися зберігати режим санкцій щодо КНДР. Про це в суботу повідомило агентство Kyodo, передає УНН.
Відзначається, що відповідна домовленість була досягнута в ході минулих у Вашингтоні переговорів між прем'єр-міністром Японії Сіндзо Абе і президентом США Дональдом Трампом.
Глава японського уряду також висловив упевненість, що американський президент правильне рішення, коли відмовився від підписання будь-яких угод з КНДР в ході минулого в Ханої саміту з лідером КНДР Кім Чен Ином.
У той же час глава японського уряду підкреслив, що його держава має намір відігравати активну роль в денуклеаризації КНДР і тісно співпрацювати в цьому напрямку з США.
Нагадаємо, у четвер, 25 квітня, відбулись переговори президента РФ Володимира Путіна і Кім Чен Ина на Російському острові у Владивостоці. Лідери обговорили стан і перспективи міждержавних відносин, детально розглянули питання, пов'язані з ситуацією на Корейському півострові, в тому числі проблему денуклеаризації. Саміт у Владивостоці став першою особистою зустріччю Путіна і Кім Чен Ина.
Після завершення зустрічі Путін відзначив, що Кім Чен Ин є "цікавим і змістовним співрозмовником", а лідер КНДР назвав відбувся обмін думками "дуже змістовним".