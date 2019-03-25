Янукович и Азаров включены в списки избирателей

Таким образом, осужденный за государственную измену бывший президент Украины Виктор Янукович имеет возможность проголосовать на избирательном участке Оболонского района в Киеве.

Что касается экс-премьера Украины Николая Азарова, то относительно его в реестре указана следующая информация: "В Государственном реестре избирателей имеется запись об избирателе с такими идентификационными персональными данными, однако не определен его избирательный адрес, что делает невозможным его включение в список избирателей и голосование на выборах. Для определения избирательного адреса рекомендуем обратиться в отдел ведения Государственного реестра избирателей по месту своего постоянного проживания".

Напомним, более 265 тысяч украинцев изменили место голосования на выборах президента.

Выборы Президента Украины состоятся 31 марта 2019 года.