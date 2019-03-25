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Понад 265 тисяч українців змінили місце голосування на виборах президента

Київ • УНН

 • 8892 перегляди

КИЇВ. 25 березня. УНН. Понад 265 тисяч українців станом на 25 березня тимчасово змінили місце голосування без зміни виборчої адреси на чергових виборах Президента України 31 березня 2019 року. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Державного реєстру виборців.

Понад 265 тисяч українців змінили місце голосування на виборах президента

"Кількість виборців, які скористались тимчасовою зміною місця голосування: 265 476 (осіб - ред.)", - йдеться у даних реєстру станом на 25 березня.

Серед них - 52 тисячі 387 членів окружних і дільничних виборчих комісій.

За даними реєстру, 42 тисячі 126 осіб обрали місцем голосування виборчу дільницю у Києві, 23 тисячі 346 людей - у Київській області.

Тим часом у Києві значиться 15 тисяч 731 особа, у яких виборча дільниця відповідає зареєстрованому місцю проживання, у Київській області таких - 9 тисяч 726 осіб.

Додамо, вибори Президента України відбудуться 31 березня 2019 року.

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