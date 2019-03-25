Более 265 тысяч украинцев изменили место голосования на выборах президента

"Количество избирателей, которые воспользовались временным изменением места голосования: 265 476 (лиц - ред.)", - говорится в данных реестра по состоянию на 25 марта.

Среди них - 52 тысячи 387 членов окружных и участковых избирательных комиссий.

По данным реестра, 42 тысячи 126 человек выбрали местом голосования избирательный участок в Киеве, 23 тысячи 346 человек - в Киевской области.

Тем временем в Киеве числится 15 тысяч 731 человек, у которых избирательный участок соответствует зарегистрированному месту проживания, в Киевской области таких - 9 тысяч 726 человек.

Добавим, выборы Президента Украины состоятся 31 марта 2019 года.