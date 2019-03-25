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Более 265 тысяч украинцев изменили место голосования на выборах президента

Киев • УНН

 • 8892 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. Более 265 тысяч украинцев по состоянию на 25 марта временно изменили место голосования без изменения избирательного адреса на очередных выборах Президента Украины 31 марта 2019 года. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Государственного реестра избирателей.

Более 265 тысяч украинцев изменили место голосования на выборах президента

"Количество избирателей, которые воспользовались временным изменением места голосования: 265 476 (лиц - ред.)", - говорится в данных реестра по состоянию на 25 марта.

Среди них - 52 тысячи 387 членов окружных и участковых избирательных комиссий.

По данным реестра, 42 тысячи 126 человек выбрали местом голосования избирательный участок в Киеве, 23 тысячи 346 человек - в Киевской области.

Тем временем в Киеве числится 15 тысяч 731 человек, у которых избирательный участок соответствует зарегистрированному месту проживания, в Киевской области таких - 9 тысяч 726 человек.

Добавим, выборы Президента Украины состоятся 31 марта 2019 года.

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