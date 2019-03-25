Янукович та Азаров включені до списків виборців
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. У Державному реєстрі виборців на президентські вибори 2019 року значаться екс-президент України Віктор Янукович та колишній прем’єр-міністр України Микола Азаров. Про це повідомляє кореспондент УНН з посиланням на сайт Державного реєстру виборців.
Таким чином, засуджений за державну зраду колишній президент України Віктор Янукович має можливість проголосувати на виборчій дільниці Оболонського району у місті Києві.
Що стосується екс-прем’єра України Миколи Азарова, то щодо нього у реєстрі вказана наступна інформація: "У Державному реєстрі виборців наявний запис про виборця з такими ідентифікаційними персональними даними, проте не визначена його виборча адреса, що унеможливлює його включення до списку виборців та голосування на виборах. Для визначення виборчої адреси рекомендуємо звернутися до відділу ведення Державного реєстру виборців за місцем свого постійного проживання".
Нагадаємо, понад 265 тисяч українців змінили місце голосування на виборах президента.
Вибори Президента України відбудуться 31 березня 2019 року.