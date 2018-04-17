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Янукович протестует против навязывания ему бесплатных адвокатов

Янукович протестует против навязывания ему бесплатных адвокатов

Киев  •  УНН

 • 9074 просмотра

КИЕВ. 17 апреля. УНН. Экс-президент Виктор Янукович требует от правоохранительных органов Украины открыть уголовное производство по факту незаконной попытки назначить ему бесплатных адвокатов по делам о государственной измене и расстрелах активистов Майдана. Об этом на своей странице в Facebook написал адвокат Януковича Виталий Сердюк, передает УНН.

"Виктор Янукович расценивает попытки искусственной замены его адвокатов по уголовным делам на защитников Центра по предоставлению бесплатной правовой помощи как преступление, предусмотренное ст.374 и ст.400-1 УК Украины. Соответствующие заявления о внесении сведений в ЕРДР по руководству Центра уже поданы", - написал Сердюк.

Он также обнародовал соответствующую копию заявления за подписью Януковича в Киевский региональный центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи.

Как сообщал УНН, 28 ноября 2016 года Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил подозрение в видеорежиме экс-президенту Украины Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ Украины, и ведении агрессивной войны. То есть преступлениях, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 УК.

Напомним, сторона обвинения по делу о госизмене Януковича просит суд назначить обвиняемому других адвокатов из-за того, что его нынешние адвокаты часто отсутствуют на заседаниях.

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