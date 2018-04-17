Янукович протестує проти нав'язування йому безплатних адвокатів
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Екс-президент Віктор Янукович вимагає від правоохоронних органів України відкрити кримінальне провадження за фактом незаконної спроби надати йому безплатних адвокатів у справах про державну зраду та розстріли активістів Майдану. Про це на своїй сторінці у Facebook написав адвокат Януковича Віталій Сердюк, передає УНН.
“Віктор Янукович розцінює спроби штучної підміни його адвокатів у кримінальних справах на захисників Центру з надання безоплатної правової допомоги як злочин, передбачений ст.374 та ст. 400-1 КК України. Відповідні заяви про внесення відомостей до ЄРДР щодо керівництва Центру вже подані”, — написав Сердюк.
Він також оприлюднив відповідну копію заяви за підписом Януковича до Київського регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги.
Як повідомляв УНН, 28 листопада 2016 року Генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському районному суді Києва оголосив підозру у відеорежимі екс-президенту України Януковичу у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою зміни меж України, та веденні агресивної війни. Тобто злочинах, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 ККУ.
Нагадаємо, сторона обвинувачення у справі про держзраду Януковича просить суд призначити обвинуваченому інших адвокатів через те, що його нинішні адвокати часто відсутні на засіданнях.