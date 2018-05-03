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Ямайка присоединится к “семье стран” с депозитной системой сбора тары

Киев • УНН

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КИЕВ. 3 мая. УНН. Внедрение депозитной системы сбора тары поможет сократить количество отходов на Ямайке. Об этом заявили в Карибском научно-исследовательском институте политики (CAPRI), передает УНН со ссылкой на “The Cleaner”.

Ямайка присоединится к “семье стран” с депозитной системой сбора тары

Отмечается, что жители Ямайки используют почти миллиард пластиковых бутылок ежегодно. Только 10% из них перерабатываются, остальные 90% — оседают на свалках.

В связи с этим, исследователи CAPRI предложили сократить количество мусора в стране путем внедрения депозитной системы сбора тары.

“В Израиле депозитная система сбора тары была введена в 2001 году. Тогда в стране перерабатывалось только 33% пластиковых бутылок. Всего за 8 лет показатель увеличился до 68%. Сегодня депозитная система сбора тары также действует в Южной Австралии, Швеции и Финляндии. Благодаря схеме страны перерабатывают 80%, 82% и 92% пластиковых бутылок соответственно”, — аргументировали свое предложение исследователи.

Напомним, избыток пластикового мусора стал проблемой для многих стран в мире. Украина не исключение. Ежегодно наша страна накапливает около 12-15 млн тонн твердых бытовых отходов, 40% из которых — это тара, в том числе пластиковая. Эксперты указывают, что проблема кроется в отсутствии мотивации украинцев цивилизованно обращаться с мусором, в частности пластиковыми бутылками.

Бороться с пластиком большинству европейских стран помогает депозитная система сбора тары.

Принцип ее работы заключается в том, что при сдаче бутылок в специальный автомат потребителям возвращается часть денег, уплаченных при покупке напитка. Чем больше бутылок соберет автомат — тем больше тары можно повторно использовать или перерабатывать. Это в свою очередь уменьшает количество мусора, которое оседает в океанах и на свалках.

Норвегия, например, благодаря такой системе перерабатывает почти все пластиковые бутылки в стране. В 2016 году там переделали 598 млн бутылок, что составляет 97% от общего объема.

В Украине такая система заработает, как только народные депутаты одобрят зарегистрированный в парламенте законопроект.

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