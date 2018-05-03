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Ямайка приєднається до "сім'ї країн" з депозитною системою збору тари

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 травня. УНН. Впровадження депозитної системи збору тари допоможе скоротити кількість відходів на Ямайці. Про це заявили в Карибському науково-дослідному інституті політики (CAPRI), передає УНН з посиланням на "The Cleaner".

Ямайка приєднається до "сім'ї країн" з депозитною системою збору тари

Відзначається, що жителі Ямайки використовують майже мільярд пластикових пляшок щорічно. Тільки 10% з них переробляються, інші 90% - осідають на звалищах.

У зв'язку з цим, дослідники CAPRI запропонували скоротити кількість сміття в країні шляхом впровадження депозитної системи збору тари.

"В Ізраїлі депозитна система збору тари була введена в 2001 році. Тоді в країні перероблялося тільки 33% пластикових пляшок. Всього за 8 років показник збільшився до 68%. Сьогодні депозитна система збору тари також діє в Південній Австралії, Швеції і Фінляндії. Завдяки схемі, країни переробляють 80%, 82% і 92% пластикових пляшок відповідно", - аргументували свою пропозицію дослідники.

Нагадаємо, надлишок пластикового сміття став проблемою для багатьох країн в світі. Україна не виняток. Щорічно наша країна накопичує близько 12-15 млн тонн твердих побутових відходів, 40% з яких - це тара, в тому числі пластикова. Експерти вказують, що проблема криється у відсутності мотивації українців цивілізовано поводитися зі сміттям, зокрема пластиковими пляшками.

Боротися з пластиком більшості європейських країн допомагає депозитна система збору тари.

Принцип її роботи полягає в тому, що при здачі пляшок в спеціальний автомат споживачам повертається частина грошей, сплачених при купівлі напою. Чим більше пляшок збере автомат - тим більше тари можна повторно використовувати або переробляти. Це, в свою чергу, зменшує кількість сміття, яке осідає в океанах і на звалищах.

Норвегія, наприклад, завдяки такій системі переробляє майже всі пластикові пляшки в країні. У 2016 році там переробили 598 млн пляшок, що становить 97% від загального обсягу.

В Україні така система запрацює, як тільки народні депутати схвалять зареєстрований в парламенті законопроект.

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