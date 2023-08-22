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Если Украина не выйдет на границы 1991 года, то существование страны будет постоянно под угрозой - Данилов

Киев • УНН

 • 4414862 просмотра

КИЕВ. 22 августа. УНН. Если Украина не выйдет на границы 1991 года, то существование страны постоянно будет находиться под угрозой. Такое мнение высказал секретарь СНБО Алексей Данилов на мероприятии в канун саммита Крымской платформы, передает корреспондент УНН.

Цитата

«Мы ради никакого прагматизма ничего откладывать не можем. Дело в том, что прагматизм в нашем понимании – это как раз прагматично двигаться вперед к границам 1991 года… У нас есть свой прагматизм – это границы 1991 года. Если этого не будет, то имейте в виду, что существование нашей страны постоянно будет находиться под угрозой», - сказал Данилов.

Детали

Он отметил, что либо Украина совместно с партнерами ставит на место страну-террориста, либо мир перейдет совсем в другое измерение.

«Это измерение будет очень кровавое, потому что кроме россии существуют другие страны, которые бы охотно начинали бы этим процессом заниматься. Они сейчас наблюдают, чем это закончится, и наша общая задача с нашими партнерами - дать отпор, выйти на границы 1991 года. Нам лишнего не надо, своего отдавать не собираемся», - подчеркнул Данилов.

Дополнение

Ранее Данилов заявлял, что освобождение оккупированного Крыма скорее всего будет происходить военным путем. По его словам, если Украина не будет иметь на полуострове своего военного флота, то государство будет находиться в крайне сложном состоянии с точки зрения безопасности постоянно.

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