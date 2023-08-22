Якщо Україна не вийде на кордони 1991 року, то існування країни буде постійно під загрозою - Данілов

Цитата

«Ми заради ніякого прагматизму нічого відкладати не можемо. Справа в тому, що прагматизм в нашому розумінні – це як раз прагматично рухатися вперед до кордонів 1991 року… У нас є свій прагматизм – це кордони 1991 року. Якщо цього не буде, то майте на увазі, що існування нашої країни постійно буде знаходитися під загрозою», - сказав Данілов.

Деталі

Він зазначив, що або Україна спільно з партнерами ставить на місце країну-терориста, або світ перейде зовсім в інший вимір.

«Цей вимір буде дуже кривавий, тому що окрім росії існують інші країни, які б залюбки починали б цим процесом займатися. Вони зараз спостерігають, чим це закінчиться, і наше спільне завдання з нашими партнерами - дати відсіч, вийти на кордони 1991 року. Нам зайвого не треба, свого віддавати не збираємося», - наголосив Данілов.

Доповнення

Раніше Данілов заявляв, що звільнення окупованого Криму скоріш за все буде відбуватися військовим шляхом. За його словами, якщо Україна не буде мати на півострові свого військового флоту, то держава буде перебувати у вкрай складному стані з точки зору безпеки постійно.