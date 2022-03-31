Если бы мир наказал рф за 2014-й со сбитым MH17, то вторжения в Украину не было бы - Зеленский

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"Я думаю, каждый из нас помнит трагедию MH17, сбитого российскими оккупантами в небе над украинским Донбассом. Тогда погибли 298 человек... Удалось ли привлечь к ответственности того, кто повлек эту трагедию? Нет, они скрываются на территории рф и, очевидно, получили гарантии безопасности от россии. Выплатила ли россия компенсации родственникам погибших? Нет, она до сих пор отрицает свою причастность", - сказал Зеленский.

Детали

Президент подчеркнул, что нужно исправлять ошибки прошлого.

"Сколько еще новых трагедий создала или создаст россия? Часто говорят: ненаказанное зло возвращается, окрыленное ощущением всемогущества. Если бы мир наказал россию за то, что она сделала в 2014 году, не было бы ни одного из ужасов в Украине в 2022 году. Нужно исправлять такие страшные ошибки сейчас", - отметил Зеленский.

Дело MH17

17 июля 2014 года Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит в небе над Донецкой областью. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли.

24 мая 2018 года Совместная следственная группа по расследованию катастрофы рейса MH17 определила, что самолет был сбит самоходной установкой "Бук", принадлежащей 53-й бригаде из города Курска в российской федерации.

В июне 2019 года следователи назвали имена четырех подозреваемых в причастности к катастрофе MH17.

Процесс по делу MH17 в окружном суде Гааги начался 9 марта прошлого года. Судебный процесс касается первых четырех обвиняемых в сбитии самолета рейса MH17. Подозреваемые - трое граждан россии и один - Украины - Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко, которых обвиняют в причастности к трагедии рейса МН17 Малазийских авиалиний.