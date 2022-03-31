Если бы мир наказал рф за 2014-й со сбитым MH17, то вторжения в Украину не было бы - Зеленский

$41.170.09
45.030.03
ukru
Хаос и неопределенность: как иностранные фармкомпании реагируют на изменения регулирования в Украине
Эксклюзив
12:04 • 8620 просмотра

Хаос и неопределенность: как иностранные фармкомпании реагируют на изменения регулирования в Украине

Эксклюзив
11:17 • 26062 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами

07:59 • 52718 просмотра

Взятие в плен китайцев, воевавших в составе российской армии: Пекин проверяет ситуацию

Эксклюзив
07:20 • 162330 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт

9 апреля, 03:30 • 95288 просмотра

День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля

8 апреля, 18:32 • 125659 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Эксклюзив
8 апреля, 14:05 • 156245 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
8 апреля, 13:48 • 163902 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 364393 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 139549 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+4°
3м/с
40%
Популярные новости

В Днепре 15 человек получили ранения в результате атаки БпЛА

9 апреля, 04:51 • 85663 просмотра

В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики

9 апреля, 06:02 • 75803 просмотра

Ким Кардашьян снимком с таинственным красавцем заставила гадать, есть ли у нее новый бойфренд

06:36 • 28493 просмотра

ГУР показало видео зачистки поселка на Запорожском направлении: ликвидировано 12 оккупантов

07:03 • 73189 просмотра

ВСУ уничтожили российский бомбардировщик Ту-22М3 стоимостью около 100 миллионов долларов

08:47 • 53595 просмотра
публикации

Налогообложение криптовалюты в Украине: что предлагают в НКЦБФР

12:27 • 3076 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами
Эксклюзив

11:17 • 26062 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт
Эксклюзив

07:20 • 162330 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 364393 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 363031 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Герман Галущенко

Денис Шмыгаль

Александр Сырский

Владимир Зеленский

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Германия

Брюссель

Реклама
УНН Lite

"Дюна 3. Мессия": Паттинсону предлагают роль главного злодея в фильме

09:22 • 23068 просмотра

Ким Кардашьян снимком с таинственным красавцем заставила гадать, есть ли у нее новый бойфренд

06:36 • 28855 просмотра

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

8 апреля, 14:40 • 101834 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 133874 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 152997 просмотра
Актуальное

Нью-Йорк Таймс

Туполев Ту-22М

SpaceX Starship

Готовность 2030

FGM-148 Javelin

Если бы мир наказал рф за 2014-й со сбитым MH17, то вторжения в Украину не было бы - Зеленский

Киев • УНН

 • 57536 просмотра

КИЕВ. 31 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если бы мир наказал россию за содеянное в 2014 году, когда сбили Boeing рейса MH17 на Донбассе, то не было бы вторжения рф в Украину. Об этом он заявил во время обращения к Палате представителей Австралии, передает корреспондент УНН.

Если бы мир наказал рф за 2014-й со сбитым MH17, то вторжения в Украину не было бы - Зеленский

Цитата

"Я думаю, каждый из нас помнит трагедию MH17, сбитого российскими оккупантами в небе над украинским Донбассом. Тогда погибли 298 человек... Удалось ли привлечь к ответственности того, кто повлек эту трагедию? Нет, они скрываются на территории рф и, очевидно, получили гарантии безопасности от россии. Выплатила ли россия компенсации родственникам погибших? Нет, она до сих пор отрицает свою причастность", - сказал Зеленский.

Детали

Президент подчеркнул, что нужно исправлять ошибки прошлого.

"Сколько еще новых трагедий создала или создаст россия? Часто говорят: ненаказанное зло возвращается, окрыленное ощущением всемогущества. Если бы мир наказал россию за то, что она сделала в 2014 году, не было бы ни одного из ужасов в Украине в 2022 году. Нужно исправлять такие страшные ошибки сейчас", - отметил Зеленский.

Дело MH17

17 июля 2014 года Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит в небе над Донецкой областью. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли.

24 мая 2018 года Совместная следственная группа по расследованию катастрофы рейса MH17 определила, что самолет был сбит самоходной установкой "Бук", принадлежащей 53-й бригаде из города Курска в российской федерации.

В июне 2019 года следователи назвали имена четырех подозреваемых в причастности к катастрофе MH17.

Процесс по делу MH17 в окружном суде Гааги начался 9 марта прошлого года. Судебный процесс касается первых четырех обвиняемых в сбитии самолета рейса MH17. Подозреваемые - трое граждан россии и один - Украины - Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко, которых обвиняют в причастности к трагедии рейса МН17 Малазийских авиалиний.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Войнаполитика
Brent
$58.66
Bitcoin
$76,221.50
S&P 500
$5,035.61
Tesla
$228.59
Газ TTF
$33.80
Золото
$3,084.50
Ethereum
$1,455.33