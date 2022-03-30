Суд у справі MH17: слухання призупинили до 16 травня
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. У середу, 30 березня, у судовому комплексі "Схіпхол" у Нідерландах відбулося останнє у цьому блоці слухання у справі про катастрофу Boeing рейсу MH17 на Донбасі, слухання відновляться 16 травня, пише УНН.
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"Слухання продовжиться у понеділок, 16 травня, о 10:00", - повідомила пресслужба суду.
Деталі
Черговий раунд слухань у справі про катастрофу MH17 на Донбасі у червні 2014 року стартував 7 березня.
Сьогоднішнє засідання стало останнім днем усних виступів захисту підозрюваного Олега Пулатова. Жоден із чотирьох підозрюваних так і не з'явився на слуханнях.
Раніше у грудні на засіданнях виступала сторона обвинувачення – прокуратура Нідерландів.
Справа MH17
17 липня 2014 року Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що летів рейсом МН17 з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий у небі над Донецькою областю. Усі 298 людей, які перебували на борту, загинули.
24 травня 2018 року Спільна слідча група з розслідування катастрофи рейсу MH17 визначила, що літак був збитий самохідною установкою "Бук", що належить 53-й бригаді з міста Курська в російській федерації.
У червні 2019 року слідчі назвали імена чотирьох підозрюваних у причетності до катастрофи MH17.
Процес у справі MH17 у окружному суді Гааги розпочався 9 березня минулого року. Судовий процес стосується перших чотирьох обвинувачених у збитті літака рейсу MH17. Підозрювані – троє громадян Росії та один – України – Ігор Гіркін, Сергій Дубинський, Олег Пулатов та Леонід Харченко, яких обвинувачують у причетності до трагедії рейсу МН17 Малазійських авіаліній.