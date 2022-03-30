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Суд у справі MH17: слухання призупинили до 16 травня

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 березня. УНН. У середу, 30 березня, у судовому комплексі "Схіпхол" у Нідерландах відбулося останнє у цьому блоці слухання у справі про катастрофу Boeing рейсу MH17 на Донбасі, слухання відновляться 16 травня, пише УНН.

Суд у справі MH17: слухання призупинили до 16 травня

Цитата

"Слухання продовжиться у понеділок, 16 травня, о 10:00", - повідомила пресслужба суду.

Деталі

Черговий раунд слухань у справі про катастрофу MH17 на Донбасі у червні 2014 року стартував 7 березня.

Сьогоднішнє засідання стало останнім днем ​​усних виступів захисту підозрюваного Олега Пулатова. Жоден із чотирьох підозрюваних так і не з'явився на слуханнях.

Раніше у грудні на засіданнях виступала сторона обвинувачення – прокуратура Нідерландів.

Справа MH17

17 липня 2014 року Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що летів рейсом МН17 з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий у небі над Донецькою областю. Усі 298 людей, які перебували на борту, загинули.

24 травня 2018 року Спільна слідча група з розслідування катастрофи рейсу MH17 визначила, що літак був збитий самохідною установкою "Бук", що належить 53-й бригаді з міста Курська в російській федерації.

У червні 2019 року слідчі назвали імена чотирьох підозрюваних у причетності до катастрофи MH17.

Процес у справі MH17 у окружному суді Гааги розпочався 9 березня минулого року. Судовий процес стосується перших чотирьох обвинувачених у збитті літака рейсу MH17. Підозрювані – троє громадян Росії та один – України – Ігор Гіркін, Сергій Дубинський, Олег Пулатов та Леонід Харченко, яких обвинувачують у причетності до трагедії рейсу МН17 Малазійських авіаліній.

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