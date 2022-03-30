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Суд по делу MH17: слушания приостановили до 16 мая

Киев • УНН

 • 61620 просмотра

КИЕВ. 30 марта. УНН. В среду, 30 марта, в судебном комплексе "Схипхол" в Нидерландах состоялось последнее в этом блоке слушание по делу о крушении Boeing рейса MH17 на Донбассе, слушания возобновятся 16 мая, пишет УНН.

Суд по делу MH17: слушания приостановили до 16 мая

Цитата

"Слушание продолжится в понедельник, 16 мая, в 10:00", - сообщила пресс-служба суда.

Детали

Очередной раунд слушаний по делу о катастрофе MH17 на Донбассе в июне 2014 года стартовал 7 марта.

Сегодняшнее заседание стало последним днем устных выступлений защиты подозреваемого Олега Пулатова. Ни один из четырех подозреваемых так и не появился на слушаниях.

Ранее в декабре на заседаниях выступала сторона обвинения - прокуратура Нидерландов.

Дело MH17

17 июля 2014 года Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит в небе над Донецкой областью. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли.

24 мая 2018 года Совместная следственная группа по расследованию катастрофы рейса MH17 определила, что самолет был сбит самоходной установкой “Бук”, принадлежащего 53-й бригаде из города Курска в Российской Федерации.

В июне 2019 года следователи назвали имена четырех подозреваемых в причастности к катастрофе MH17.

Процесс по делу MH17 в окружном суде Гааги начался 9 марта прошлого года. Судебный процесс касается первых четырех обвиняемых в сбитии самолета рейса MH17. Подозреваемые — трое граждан России и один — Украины — Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко, которых обвиняют в причастности к трагедии рейса МН17 Малазийских авиалиний.

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