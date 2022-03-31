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Якби світ покарав рф за 2014-й зі збитим MH17, то вторгнення в Україну не було б - Зеленський

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський заявив, що якби світ покарав росію за скоєне у 2014 році, коли збили Boeing рейсу MH17 на Донбасі, то не було б вторгнення рф в Україну. Про це він заявив під час звернення до Палати представників Австралії, передає кореспондент УНН.

Якби світ покарав рф за 2014-й зі збитим MH17, то вторгнення в Україну не було б - Зеленський

Цитата

"Я думаю, кожен з нас пам’ятає трагедію MH17, збитого російськими окупантами в небі над українським Донбасом. Тоді загинули 298 людей… Чи вдалося притягнути до відповідальності, хто спричинив цю трагедію? Ні, вони переховуються на території рф й, очевидно, отримали гарантії безпеки від росії. Чи виплатила росія компенсації родичам загиблих? Ні, вона досі заперечує свою причетність", - сказав Зеленський.

Деталі

Президент наголосив, що потрібно виправляти помилки минулого.

"Скільки ще нових трагедій створила чи створить росія? Часто кажуть: непокаране зло повертається, окрилене відчуттям всемогутності. Якби світ покарав росію за те, що вона зробила у 2014 році, не було б жодного з жахів в Україні у 2022 році. Потрібно виправляти такі страшні помилки зараз", - зазначив Зеленський.

Справа MH17

17 липня 2014 року Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що летів рейсом МН17 з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий у небі над Донецькою областю. Усі 298 людей, які перебували на борту, загинули.

24 травня 2018 року Спільна слідча група з розслідування катастрофи рейсу MH17 визначила, що літак був збитий самохідною установкою "Бук", що належить 53-й бригаді з міста Курська в російській федерації.

У червні 2019 року слідчі назвали імена чотирьох підозрюваних у причетності до катастрофи MH17.

Процес у справі MH17 у окружному суді Гааги розпочався 9 березня минулого року. Судовий процес стосується перших чотирьох обвинувачених у збитті літака рейсу MH17. Підозрювані – троє громадян росії та один – України – Ігор Гіркін, Сергій Дубинський, Олег Пулатов та Леонід Харченко, яких обвинувачують у причетності до трагедії рейсу МН17 Малазійських авіаліній.

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